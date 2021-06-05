Erkek Okçuluk Milli Takımımız Avrupa şampiyonu oldu

Erkek Okçuluk Milli Takımımız Avrupa şampiyonu oldu

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Finalde Fransa'yı yenen Makaralı Yay Erkek Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonu oldu.

Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya kazandı.

FRANSIZLARI YENDİK

Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Yakup Yıldız, Evren Çağıran ve Furkan Oruç'tan oluşan makaralı yay milli takımımız finalde Fransız rakiplerini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.



