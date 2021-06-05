Euro
10.5501
-0.19%
Dolar
8.6668
-0.41%
Altın
527.01
0.68%
Borsa
1.433
0.34%
Bitcoin
316.369
-1.32%
EXEN Coin
34.96
4.89%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    Erkek Okçuluk Milli Takımımız Avrupa şampiyonu oldu

    Finalde Fransa'yı yenen Makaralı Yay Erkek Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2021 - 12:04
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 12:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erkek Okçuluk Milli Takımımız Avrupa şampiyonu oldu

    Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya kazandı.

    FRANSIZLARI YENDİK

    Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Yakup Yıldız, Evren Çağıran ve Furkan Oruç'tan oluşan makaralı yay milli takımımız finalde Fransız rakiplerini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

    Erkek Okçuluk Milli Takımımız Avrupa şampiyonu oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir