Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 6. oldu

AA & Ensonhaber
Çin'de düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.
Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporcu Ersu Şaşma, sırıkla atlamada final yarışında yer aldı.
Milli sporcu, 5.80 metrelik atlayışıyla 6. sırada şampiyonayı tamamladı.
MİKDAT, 17. OLDU
Türkiye'yi 60 metre engelli yarışında temsil eden Mikdat Sevler ise sabah seansında yarı finale yükseldi.
Milli sporcu, yarı finalde ise 7.81'lik derecesiyle final hakkı elde edemedi.
Mikdat, organizasyonu genel klasmanda 17. sırada bitirdi.
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