Ersu Şaşma'dan rekorla gelen şampiyonluk

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Fransa'da yapılan Meeting Lievin'de yarışan Milli Atlet Ersu Şaşma, sırıkla yüksek atlamada Büyükler Türkiye Rekorunu (5.90m) kırarak 1'inci oldu.

Fenerbahçeli milli sporcu Ersu Şaşma, 5.90 metrelik atlayışıyla kürsünün ilk basamağına çıkarken; 5.85 metrelik atlayışıyla Sam Kendricks (ABD) 2'inci, 5.80 metrelik atlayışıyla Ben Broeders da (Belçika) 3'üncü oldu.

PARİS'TE 5. OLMUŞTU

Türkiye rekortmeni Ersu Şaşma, katıldığı iki olimpiyatta da finale çıkarak başarısını kanıtlamış, 2024 Paris Olimpiyatları'nda 5'inci olmuştu.

FENERBAHÇE DE PAYLAŞTI

Fenerbahçe, Ersu Şaşma için "Milli sporcumuz Ersu Şaşma'dan bir gurur daha: Fransa'da Türkiye rekoru! Fenerbahçeli Milli Sporcumuz Ersu Şaşma, Meeting Lievin'de 5.90 metreyi geçti ve Türkiye rekorunu kırarak şampiyon oldu. Tebrikler Ersu!" şeklinde bir paylaşım yaptı.