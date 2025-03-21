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Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na veda etti

Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na veda etti Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay, erkekler 60 metre elemelerini geçemedi.