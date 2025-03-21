Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na veda etti

AA & Ensonhaber
Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası başladı.
Erkekler 60 metre elemelerinde, 58 sporcu piste çıktı.
Türk atletlerden Ertan Özkan, 6.75 saniyeyle serisinde 4'üncü genel klasmanda 31'inci, Mustafa Kemal Ay ise 6.77 ile serisinde 5'inci toplamda 36'ncı sırayı aldı.
VEDA ETTİLER
Ertan ve Mustafa Kemal, bu sonuçlarla ilk 24'ün yarı finale yükseldiği seçmelerde şampiyonaya veda etti.
İKİ SPORCU YOLUNA DEVAM EDİYOR
Organizasyonda yarın Ersu Şaşma erkekler sırıkla atlama finalinde, Mikdat Sevler de erkekler 60 metre engelli elemelerinde mücadele edecek.
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