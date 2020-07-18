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    Ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın programı

    Koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın programı belli oldu.
    • AA
    • 18.07.2020 - 00:44
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    Ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın programı

    Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) yapılan açıklamada, bu seneden ertelenen ile gelecek yıl düzenlenecek organizasyonun programı arasında zamanla ilgili ufak çaplı farklılar dışında her şeyin aynı kalacağı belirtildi.

    43 YAPI GELECEK YILA DA HAZIR

    Aralarında olimpiyat köyü, medya merkezlerinin de yer aldığı Tokyo'da, ertelenen oyunlar için önceden hazırlanan 43 yapının tamamı gelecek yıl da kullanılacak.

    Ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın programı #1

    23 TEMMUZ 2021'DE BAŞLAYACAK

    Tokyo 2020, yeni inşa edilen Ulus Stadı'nda düzenlenecek törenle 23 Temmuz 2021'de başlayacak. En çok madalya (339) dağıtılacak olimpiyat olması planlanan Tokyo 2020, 8 Ağustos'ta sona erecek.

    Ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın programı #2

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