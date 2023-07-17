Erzincanlı güreşçi Türkiye ikincisi oldu Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Seyit Hışırlı U11-U13 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasında Erzincanlı güreşçi Ulubey Sarıçiçek, Türkiye ikincisi oldu.

Seyit Hışırlı U11-U13 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Valiliğinin ev sahipliğinde 11 Nisan Spor Salonunda yapıldı. 850 sporcunun minderde kıyasıya mücadele verdiği grekoromen güreş şampiyonası zevkli ve çekişmeli maçlara sahne oldu. Türkiye ikincisi oldu Şampiyonaya Erzincan Gençlik Spor Kulübünden katılan Ulubey Sarıçiçek, 3 rakibini yenerek final maçı yapmaya hak kazandı. Finalde Samsunlu rakibine 5-4 yenilen Sarıçiçek Türkiye ikincisi oldu. Antrenörleri Erol Demir, Serdar Aydemir ve Mehmet Çetin nezaretinde şampiyonaya hazırlanan Ulubey Sarıçiçek’in bu başarısı Erzincan’da takdirle karşılandı. Sporcuya destek veren Milli Antrenör Sedat Kesik küçük sporcunun başarılarının devamını diledi.