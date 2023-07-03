Erzincanlı öğretmen yüzmenin Formula’sında kulaç attı

Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivali çerçevesinde 2 ülke 1 yarış sloganıyla düzenlenen Megisti Kaş Swim Race, bu yıl 17. kez gerçekleştirildi.

16 ülkeden 193 yüzücü, Yunanistan Megisti Adası’ndan Türkiye Kaş’a 7 kilometrelik mesafeyi yüzerek tamamladı. Yarışta Erzincan’ı ise Geyikli Şehit Polis Hakan Can İlkokulu öğretmeni Abdulkadir Aykut temsil etti.

Yarışmaya Erzincan’dan katılan Abdulkadir Aykut şöyle konuştu:

Megisti-Kaş Swim Race çok özel ve zor bir yarış. Yüzmenin Formula 1’i olarak biliniyor. Yunanistan’dan Türkiye’ye, vatanımıza yüzerek gelmek olağanüstü bir duygu. İki ülke kara sularını tek bir yüzme yarışı ile geçiyorsunuz. Birkaç senedir bu yarışmaya katılmak istiyordum. Bu seneye kısmet oldu. 3 ay boyunca Erzincan Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda antrenman yaparak hazırlandım. Deniz antrenmanı maalesef yapamadım. Bu şartlarda katıldığım yarışı 3 saat 18 dakikada bitirerek, tamamladım. Çok güzel ve özel bir deneyim yaşadım. Bu deneyimimi Erzincan’daki açık su yüzme yarışlarına katılmak isteyen yüzücülere de aktarmak ve onlara örnek olmak istiyorum. İnşallah açık su yüzme yarışlarına Erzincan’dan katılımı artırabiliriz.