Eski milli atlet corona virüse yenik düştü

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Eski milli atletlerden Zekeriya Akdoğan'ın corona virüs hastalığı nedeniyle vefat ettiği açıklandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli atlet Zekeriya Akdoğan yakalandığı Covid-19 nedeniyle 17 gün yaşam mücadelesi verdi.

KONYA’DA DEFNEDİLECEK

Vefat eden eski milli sporcunun cenazesi yarın Konya'da Kurtuluş Mezarlığı'nda defnedilecek.

1966 yılında Konya'da doğan Akdoğan, yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonda önemli başarılar elde etti.

Açıklamada "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve atletizm camiasına başsağlığı dileriz." denildi.