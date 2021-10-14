Eski milli güreşçi Şeref Eroğlu, Güreş Federasyonu başkanlığına aday

Olimpiyat ikincisi, Avrupa ve dünya şampiyonu eski milli güreşçi Şeref Eroğlu, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı.

Şeref Eroğlu, 6 Kasım'da yapılacak Güreş Federasyonu 5. olağan genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Eski milli güreşçi Eroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"FEDERASYON BAŞKANLIĞINA ADAYIM"

"Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına aday olduğumu kamuoyunun bilgilerine sunarım. Bugüne kadar ay-yıldızlı mayoyu şerefle taşıdım, birçok başarılar kazandım. Avrupa ve dünya arenasında şanlı bayrağımızı layık olduğu en üst noktada dalgalandırdım.





"BÜYÜK GÜREŞ AİLESİ OLARAK BİR YOLA ÇIKIYORUZ"

Türk güreşini daha üst seviyelere taşımak için projelerim, bilgi birikimlerim ve deneyimlerimle bu onurlu göreve talibim. Bu alanda kendini ispatlamış deneyimli, donanımlı, çalışkan arkadaşlarımla büyük güreş ailesi olarak bir yola çıkıyoruz."

ŞEREF EROĞLU KİMDİR

Şeref Eroğlu, 25 Kasım 1975'te Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.

Grekoromen güreşte birçok uluslararası başarıya imza atan Şeref Eroğlu, üç kez Avrupa Şampiyonluğu, bir kez Dünya Şampiyonluğu, 3 dünya üçüncülüğü kazandı.

2004 Atina Olimpiyatları'nda 66 kiloda mücadele eden Eroğlu, finalde Azerbaycanlı rakibi Farid Mansurov'a kaybederek gümüş madalya kazandı.

Şeref Eroğlu'na 1997 yılında FILA tarafından Yılın Grekoromen Güreşçisi unvanı verildi.