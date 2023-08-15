Eski NFL oyuncusu Alex Collins trafik kazasında hayatını kaybetti Motosikletiyle bir cipe çarpan eski NFL oyuncusu Alex Collins, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

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ABD'li korumalı futbol oyuncusu Alex Collins, geçirdiği trafik kazası sonucu 28 yaşında hayatını kaybetti.

Florida eyaletinin Lauderdale Lakes kentinde motosikletiyle seyreden Collins, bir cipe çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle aracın arka kapısının camından içeri giren Collins, olay yerinde yaşamını yitirdi.

2016-2021 yılları arasında NFL'de forma giymişti

2016'dan 2021'e kadar oynadığı Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Seattle Seahawks ve Baltimore Ravens takımlarının formasını giyen Collins, 2023'te NFL'in alt ligi USFL'de mücadele eden Memphis Showboats ile sözleşme imzalamıştı.