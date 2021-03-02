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    Eski NFL oyuncusu Louis Nix, ölü bulundu

    Daha önce silahlı saldırıya uğrayan Louis Nix, gölden çıkarılan arabasında ölü bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 10:32
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    Eski NFL oyuncusu Louis Nix, ölü bulundu

    Amerikan futbolunun eski oyuncularından Louis Nix'ten gelen haber, sevenlerini yasa boğdu.

    Ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Nix'in arabası bir gölden çıkarılırken, ölüm nedeni ise açıklanmadı.

    SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

    NTV'nin haberine göre; 29 yaşındaki Nix Aralık ayında silahlı saldırıya uğramış ve iç organları hasar görmüştü.

    Yetkililer, bu ölümün geçmiş saldırıyla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

    Nix, yaralandığı saldırı sonrası ambulansta canlı yayın yapmış, "Bundan kurtulamazsam, ailem ve sevdiğim insanlar onları sevdiğimi bilsin." şeklinde mesaj göndermişti.

    Eski NFL oyuncusu Louis Nix, ölü bulundu #1

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