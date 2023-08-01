Eskişehirli karateciler İstanbul’daki turnuvada üçüncü oldu İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası’nda mücadele eden Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları Yasemin Yağmur Atay ve Osman Karavil üçüncü oldu.

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ 28-30 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası sona erdi. Turnuvada üçüncülük mücadelesine çıkan Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları Yasemin Yağmur Atay ve Osman Karavil, rakiplerini mağlup ederek madalya kazandı. İki sporcu, düzenlenen törenle madalyalarını teslim aldı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.” ifadeleri kullanıldı.