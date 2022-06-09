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    Etnospor Kültür Festivali ne zaman, nerede? 5. Etnospor Kültür Festivali tarihleri 2022

    Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 5. Etnospor Kültür Festivali, başlıyor. Peki Etnospor Festivali ne zaman, hangi tarihler arasında, nerede? İşte tüm detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 10:55
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    Etnospor Kültür Festivali ne zaman, nerede? 5. Etnospor Kültür Festivali tarihleri 2022

    Geleneksel kültürlerin muhafaza edildiği etnik kimliklere ait çok sayıda ögeyi bünyesinde bulunduran spor aktivitelerinin genel bir tanımı olarak bilinen Etnospor, büyük bir ilgi görüyor.

    Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen Etnospor Festivali, bu sene gerçekleştiriliyor.

    26 ülkeden bini aşkın katılımcı ve 1 milyon ziyaretçinin katılacağı festivalde önceki yıllarda olduğu gibi okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere birçok spor dalında kıran kırana müsabakalar ile görkemli gösteriler düzenlenecek.

    5. kez düzenlenecek olan Etnospor Kültür Festivali'ne katılım gösterecek olan vatandaşlar, festival yerini ve tarihlerini merak ediyor.

    Peki Etnospor Kültür Festivali başladı mı, nerede? Etnospor Kültür Festivali kaç gün? Etnospor Festivali ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

    Etnospor Kültür Festivali nerede?

    5. Etnospor Kültür Festivali İstanbul/ Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek.

    Etnospor Kültür Festivali ne zaman, nerede? 5. Etnospor Kültür Festivali tarihleri 2022 #1

    2022 Etnospor Kültür Festivali ne zaman?

    Etnospor Kültür Festivali, 9-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

    Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Dünyadaki kültürel zenginliğin kaybolmamasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu sene deneyim yönünü daha da ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Atölye çalışmaları, çocuk oyunlarının çok ön planda olduğu çalışmalar yapılacak ailelerimizle beraber. Tüm etkinlikleri, sporları, oyunları, misafirlerimiz ücretsiz olarak deneyimleyecekler. Çocuklar için alanda 60'a yakın oyun olacak. Ailelerimiz at binip ok atarken, çocuklar topaç atabilecek. Kıl çadırlarımızda göçebe yaşamdan örnekler olacak. Sahne etkinliklerimizle de ziyaretçilerimize keyifli anlar yaşatmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Etnospor Kültür Festivali ne zaman, nerede? 5. Etnospor Kültür Festivali tarihleri 2022 #2


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