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    Evin Demirhan Yavuz ve Bedia Gün'den Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

    Evin Demirhan Yavuz ve Bedia Gün'den Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

    Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz ve Bedia Gün, Cezayir'de gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandılar.
    • 29.06.2022 - 22:32
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 23:37
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    Cezayir’in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda 50 kilogram finalinde milli güreşçimiz Evin Demirhan Yavuz Fransız rakibi Julie Sabatie’yle karşılaştı.

    Evin'den altın madalya

    Rakibini 3-2 mağlup eden Yavuz altın madalyanın sahibi oldu.

    Bedia 2 buçuk dakikada tuş etti

    Diğer temsilcimiz Bedia Gün ise finalde Tunus'tan Siwar Bouseta'yı 2 dakika 28 saniyede tuşla yenerek altın madalya kazandı.

    Evin Demirhan Yavuz ve Bedia Gün'den Akdeniz Oyunları'nda altın madalya VİDEO

    Evin Demirhan Yavuz ve Bedia Gün den Akdeniz Oyunları nda altın madalya #1

    Evin Demirhan Yavuz ve Bedia Gün den Akdeniz Oyunları nda altın madalya #2

    Evin Demirhan Yavuz ve Bedia Gün den Akdeniz Oyunları nda altın madalya #3

    Evin Demirhan Yavuz ve Bedia Gün den Akdeniz Oyunları nda altın madalya #4

    Evin Demirhan Yavuz ve Bedia Gün den Akdeniz Oyunları nda altın madalya #5

    Evin Demirhan Yavuz ve Bedia Gün den Akdeniz Oyunları nda altın madalya #6

    Evin Demirhan Yavuz ve Bedia Gün den Akdeniz Oyunları nda altın madalya #7

    Evin Demirhan Yavuz ve Bedia Gün den Akdeniz Oyunları nda altın madalya #8


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