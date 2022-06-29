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- Evin Demirhan Yavuz ve Bedia Gün'den Akdeniz Oyunları'nda altın madalya
Evin Demirhan Yavuz ve Bedia Gün'den Akdeniz Oyunları'nda altın madalya
Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz ve Bedia Gün, Cezayir'de gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandılar.
- 29.06.2022 - 22:32
- Güncelleme : 29.06.2022 - 23:37
Cezayir’in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda 50 kilogram finalinde milli güreşçimiz Evin Demirhan Yavuz Fransız rakibi Julie Sabatie’yle karşılaştı.
Evin'den altın madalya
Rakibini 3-2 mağlup eden Yavuz altın madalyanın sahibi oldu.
Bedia 2 buçuk dakikada tuş etti
Diğer temsilcimiz Bedia Gün ise finalde Tunus'tan Siwar Bouseta'yı 2 dakika 28 saniyede tuşla yenerek altın madalya kazandı.
Evin Demirhan Yavuz ve Bedia Gün'den Akdeniz Oyunları'nda altın madalya VİDEO