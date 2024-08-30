Fatih Çelik, gümüş madalya kazandı

Haber Merkezi
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda heyecan devam ediyor.
Grand Palais'te düzenlenen erkekler K44 70 kilo para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Fatih Çelik, finalde 1 numaralı seribaşı Azerbaycan'dan Imamaddin Khalilov'la karşı karşıya geldi.
Rakibine 15-2 mağlup olan Fatih Çelik, gümüş madalya elde etti.
BİRLİKTE TUR ATTILAR
İki sporcu maçtan sonra Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla tatamide tur attı. Bu hareket tribünlerden büyük alkış aldı.
İLK PARALİMPİK MADALYASINI ALDI
Kariyerinin ilk paralimpik madalyasını alan Fatih Çelik'i maçı tribünden izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tebrik etti.
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