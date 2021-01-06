Fatih Karagümrük'ten Papiss Cisse atağı

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Ara transfer döneminin hızlı takımı Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Papiss Cisse'ye talip oldu.

Emre Çolak, Borini, Bertolacci, Gaston Campi ile Vegar Eggen Hedenstad'ı renklerine bağlayan Fatih Karagümrük, transferde hız kesmiyor.

TRT Spor'un haberine göre; İstanbul ekibi, Fenerbahçe'nin Senegalli forveti Papiss Cisse'yi kadrosuna katmak istiyor.

CEVAP BEKLENİYOR

35 yaşındaki oyuncuya ve sarı-lacivertli kulübe teklifini ileten Karagümrük yönetimi, gelecek cevaba göre hareket edecek.

3 GOL 1 ASİST

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Cisse, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Karagümrük, ligde topladığı 21 puanla 9. sırada yer alıyor.