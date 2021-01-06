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- Fatih Karagümrük'ten Papiss Cisse atağı
Fatih Karagümrük'ten Papiss Cisse atağı
Ara transfer döneminin hızlı takımı Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Papiss Cisse'ye talip oldu.
- Haber Merkezi
- 06.01.2021 - 10:35
- Güncelleme : 06.01.2021 - 10:53
Emre Çolak, Borini, Bertolacci, Gaston Campi ile Vegar Eggen Hedenstad'ı renklerine bağlayan Fatih Karagümrük, transferde hız kesmiyor.
TRT Spor'un haberine göre; İstanbul ekibi, Fenerbahçe'nin Senegalli forveti Papiss Cisse'yi kadrosuna katmak istiyor.
CEVAP BEKLENİYOR
35 yaşındaki oyuncuya ve sarı-lacivertli kulübe teklifini ileten Karagümrük yönetimi, gelecek cevaba göre hareket edecek.
3 GOL 1 ASİST
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Cisse, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Karagümrük, ligde topladığı 21 puanla 9. sırada yer alıyor.