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    Fatih Karagümrük'ten Papiss Cisse atağı

    Fatih Karagümrük'ten Papiss Cisse atağı

    Ara transfer döneminin hızlı takımı Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Papiss Cisse'ye talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 10:53
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    Emre Çolak, Borini, Bertolacci, Gaston Campi ile Vegar Eggen Hedenstad'ı renklerine bağlayan Fatih Karagümrük, transferde hız kesmiyor.

    TRT Spor'un haberine göre; İstanbul ekibi, Fenerbahçe'nin Senegalli forveti Papiss Cisse'yi kadrosuna katmak istiyor.

    CEVAP BEKLENİYOR

    35 yaşındaki oyuncuya ve sarı-lacivertli kulübe teklifini ileten Karagümrük yönetimi, gelecek cevaba göre hareket edecek.

    Fatih Karagümrük ten Papiss Cisse atağı #1

    3 GOL 1 ASİST

    Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Cisse, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

    Karagümrük, ligde topladığı 21 puanla 9. sırada yer alıyor.

    Fatih Karagümrük ten Papiss Cisse atağı #2

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