Fatma Uruk'tan yeni dünya rekoru

Serbest dalışçı Fatma Uruk, Meksika'da dünya rekorları için dalışlarına bir yenisini daha ekledi.

Paletsiz değişken ağırlık dalışta dün 72 metre derinliğe dalarak rekoru eline geçiren Fatma Uruk, kendisini ilk günden beri destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı, sponsorlarını ve tüm sporseverleri gururlandırırken; bu sefer de çift palet sabit ağırlıkla dalış yaptı.

RUS SPORCUNUN REKORUNU GEÇTİ

Başarılı sporcu, 65 metre ile Rus Sporcu Olga Davydova’nın rekorunu 67 metreyle geçmeyi başardı ve bir yeni rekor daha kırdı.