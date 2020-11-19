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    Fatma Uruk'tan yeni dünya rekoru

    Serbest dalışçı Fatma Uruk, Meksika'da dünya rekorları için dalışlarına bir yenisini daha ekledi.
    • DHA
    • 19.11.2020 - 03:35
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    Fatma Uruk'tan yeni dünya rekoru

     

    Paletsiz değişken ağırlık dalışta dün 72 metre derinliğe dalarak rekoru eline geçiren Fatma Uruk, kendisini ilk günden beri destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı, sponsorlarını ve tüm sporseverleri gururlandırırken; bu sefer de çift palet sabit ağırlıkla dalış yaptı.

    RUS SPORCUNUN REKORUNU GEÇTİ

    Başarılı sporcu, 65 metre ile Rus Sporcu Olga Davydova’nın rekorunu 67 metreyle geçmeyi başardı ve bir yeni rekor daha kırdı.

    Fatma Uruk tan yeni dünya rekoru #1

    Fatma Uruk tan yeni dünya rekoru #2

    Fatma Uruk tan yeni dünya rekoru #3

    Fatma Uruk tan yeni dünya rekoru #4

    Fatma Uruk tan yeni dünya rekoru #5

    Fatma Uruk tan yeni dünya rekoru #6

    Fatma Uruk tan yeni dünya rekoru #7

    Fatma Uruk tan yeni dünya rekoru #8

    Fatma Uruk tan yeni dünya rekoru #9

    Fatma Uruk tan yeni dünya rekoru #10

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