Femke Bol'dan 400 metrede dünya rekoru

AA
Hollandalı sporcu Femke Bol 400 metrede harikalar yaratmaya devam ediyor.
Apeldoorn kentinde düzenlenen Hollanda Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan 23 yaşındaki Femke Bol, geçen yıl kırdığı 49.26'lık rekoru geliştirerek tarihi bir başarıya daha imza attı.
Hollandalı atlet, kariyerinde altıncı kez 50 saniyenin altına indi.
Bir ilk için piste çıkacak
Bol, 1-3 Mart tarihlerinde İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda kariyerinin ilk salon şampiyonluğunu elde etmek için mücadele verecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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