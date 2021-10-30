Fenerbahçe, bayanlarda file ve pota derbilerini kazandı

Voleybolda Sultanlar Ligi'nin 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray'ı 3-2 yenerken, basketbol takımı da yine rakipleri Galatasaray'ı 74-56 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk setinde Lazereva ile etkili olan sarı-lacivertli ekip, seti 25-18 aldı ve 1-0 öne geçti. İkinci ve üçüncü setlerde sarı-kırmızılı takım Caratasu ve Vasilantonaki'nin smaçlarıyla skor üretti. İki seti de 25-20'lik skorlarla üstün tamamlayan Galatasaray, 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete iyi başlayan Fenerbahçe, üstünlüğünü korudu ve seti 25-21 alarak skora 2-2'lik beraberlik getirdi. Karar setinde etkili servisler atan sarı-lacivertli takım, 15-11 üstünlük kurarak maçı 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'de Fedorovtseva ile Lazereva 21'er sayıyla galibiyette önemli rol aldı. Galatasaray'da ise Vasilantonaki'nin 28, Caratasu'nun 27 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Bu skorla sarı-lacivertli ekip 6. haftada 5. galibiyetini alırken sarı-kırmızılılar 2. kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Opet: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 2

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazereva (Gizem Örge, Cansu Çetin, Buse Ünal, Tutku Yüzgenç, Cristina)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Esra Demirkıran, Nilay Karaağaç, Sude Demirel, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 25-18, 20-25, 20-25, 25-21, 15-11

Süre: 128 dakika (24, 31, 25, 29, 19)

BASKETBOL DERBİSİNDE DE KAZANAN FENERBAHÇE

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Safiport, konuk ettiği Galatasaray'ı 18 sayı farkla 74-56 yendi.

Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından ligdeki 3. maçını da kazanırken, sarı-kırmızılılar ilk yenilgisini yaşadı.

Müsabakayı, Fenerbahçe'de kadın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş, yerinde takip etti.

İLK ÇEYREK

Karşılaşmaya Iagupova ve Mc Bride'ın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Safiport, 2. dakikada skoru 6-0'a getirdi. Savunma sertliğini artıran ve hem içerden hem de dışardan şutlarda başarı yakalayan Galatasaray, ilk 5 dakikayı üstün geçti: 8-10. İlk çeyreği Fenerbahçe Safiport 18-17 önde kapattı.

İKİNCİ ÇEYREK

Müsabakanın ikinci çeyreğine de iyi başlayan sarı-lacivertliler, 15. dakikasını 25-20 üstün geçtiği çeyreğin 18. dakikasında farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 36-22. Maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 40-28 üstün tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

İkinci yarıya Mc Bride'ın üçlüğüyle başlayan Fenerbahçe Safiport, Iagupova'nın liderliğinde bulduğu sayılarla rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve son çeyreğe 54-45 önde girdi.

SON ÇEYREK

Son çeyrekte Alperi Onar ile sayılar bulan Fenerbahçe Safiport, boyalı alanda Wiliams ile etkili oldu. Rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, parkeden 18 sayı farkla 74-56 galip ayrıldı.

EN SKORER IAGUPOVA

Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Safiport formasıyla 19 sayı kaydeden Iagupova oldu.

Fenerbahçe Safiport: 74 - Galatasaray: 56

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Yılmaz, Nazlı Çisil Güngör

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 4, Iagupova 19, Mc Bride 10, Stokes 4, Williams 11, Şerife Alperi Onar 11, Zahui 11, Tuğçe Canıtez 4

Galatasaray: Pelin Bilgiç 16, Merve Aydın, Williams 18, Steinberga 12, Krajisnik 7, Melis Gülcan 3, Gizem Başaran Turan, Sude Yılmaz

1. Periyot: 18-17

Devre: 40-28

3. Periyot: 54-45

Beş faulle çıkanlar: 37.40 Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe), 39.50 Williams (Galatasaray)