Fenerbahçe, Borsa'da rakiplerine fark attı Borsada işlem gören spor kulüpleri arasında Fenerbahçe, en değerli spor şirketi durumunda. 7.4 milyar Türk Lirası piyasa değeri olan Sarı Kanarya'yı 6.8'le Beşiktaş, 6.7 ile Galatasaray takip ediyor.

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Süper Lig devlerinin yeni transfer dönemindeki atakları, borsadaki piyasa değerleri üzerinde gelecekte kuşkusuz çok etkili olacak. Ancak şimdilik en değerli takım durumunda olan Galatasaray, piyasa değeri bakımından borsada üç büyüklerin sonuncusu konumunda.

216 milyon euroya yaklaşan (6.3 milyar TL) Sarı-Kırmızılı takımın sporcu değerine karşılık, borsadaki değeri 6.7 milyar TL ile son sırada.

Fenerbahçe fark attı

180 milyon euro (5.3) transfermakt değeriyle Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe ise 7.4 milyar TL şirket değeriyle borsada ilk sırada ve rakiplerine neredeyse 1 milyar TL fark atmış durumda.

Beşiktaş ise 6.8 milyar TL piyasa değeri ile G.Saray'ın bir adım önünde. Beşiktaş'ın transfermarkt değeri ise 105 milyon euro (3.1 milyar TL). 94 milyon euro (2.7 milyar TL) kadro değeri olan Trabzonspor'un borsadaki şirket değeri de (2.7 milyar TL) aynı olarak kaldı.