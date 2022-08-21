Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
395.127
0.69%
BTXN Coin
5.56
-5.28%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C
    Fenerbahçe Espor'dan Galatasaray'a gönderme

    Fenerbahçe Espor'dan Galatasaray'a gönderme

    Fenerbahçe Espor, League of Legends çeyrek final serileri sonrası Galatasaray paylaşımı yaptı.
    • 21.08.2022 - 19:28
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 19:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe Espor takımı, Galatasaray ile ilgili yaptığı paylaşımla gündem oldu.

    League of Legends çeyrek finalinde Fenerbahçe Espor, favorilerden Dark Passage'ı eleyerek yarı finale adını yazdırdı. 2021 Yaz Mevsimi Şampiyonu ve 2022 Kış Mevsimi finalisti Galatasaray Espor ise çeyrek finalde SuperMassive Blaze'e yenilerek erken veda etti.

    Fenerbahçe Espor dan Galatasaray a gönderme #1

    Fenerbahçe'den alaycı paylaşım

    Fenerbahçe Espor takımı, bu sonuçlar üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Nasıl ya sezon başı Fatih Terim pp'li biri bize Galatasaray şampiyon olur demişti?" ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe Espor dan Galatasaray a gönderme #2


    İlginizi Çekebilir

    Abartmışsın Serel! İç çamaşırın gözüküyor
    Medya

    Abartmışsın Serel! İç çamaşırın gözüküyor

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Artvin'e gelen Gürcüler kolilerce yağ alıyor
    Gündem

    Artvin'e gelen Gürcüler kolilerce yağ alıyor

    Görüş Bildir