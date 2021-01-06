Euro
9.0725
-0.14%
Dolar
7.3512
-0.48%
Altın
461.67
-0.28%
Borsa
1.502
0.85%
Bitcoin
254.987
9.11%
EXEN Coin
11.08
-1.07%
10ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 10 C
    Fenerbahçe, Mesut Özil için girişimlerini hızlandırdı

    Fenerbahçe, Mesut Özil için girişimlerini hızlandırdı

    Fenerbahçe'nin Mesut Özil hayali bu kez gerçekleşebilir. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla pazarlıklara başladı. 32 yaşındaki futbolcu ise yaptığı 'İstanbul' paylaşımıyla taraftarları heyecanlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 11:19
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 11:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Sezon başında 18 oyuncu alarak neredeyse tüm kadroyu değiştiren Fenerbahçe, ara transfer dönemine de hızlı girmeye hazırlanıyor.

    Yıllardır Mesut Özil'e sarı-lacivertli formayı giydirmek için uğraşan Kanarya, 32 yaşındaki futbolcunun transferini bitirmeye ilk kez bu kadar yaklaştı.

    Arsenal ile tüm bağlarını koparan ve İngiliz ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Türk asıllı Alman futbolcuyla pazarlıklara başlayan Fenerbahçeli idareciler, tüm şartları zorluyor.

    Fenerbahçe, Mesut Özil için girişimlerini hızlandırdı #1

    MAAŞ PAZARLIĞI SÜRÜYOR

    Yönetim, Arsenal'de haftalık 350 bin pound kazanan Mesut'un yıllık ücretini aşağı çekmeye çalışırken, oyuncunun da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ve indirime hazır olduğu kaydedildi.

    Fenerbahçe, Mesut Özil için girişimlerini hızlandırdı #2

    MESUT'TAN İSTANBUL PAYLAŞIMI GELDİ

    Öte yandan sosyal medya hesabından İstanbul Boğazı'nda çekilen bir fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcu, taraftarları heyecanlandırdı.

    Fenerbahçe, Mesut Özil için girişimlerini hızlandırdı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir