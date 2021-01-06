Fenerbahçe, Mesut Özil için girişimlerini hızlandırdı

Fenerbahçe'nin Mesut Özil hayali bu kez gerçekleşebilir. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla pazarlıklara başladı. 32 yaşındaki futbolcu ise yaptığı 'İstanbul' paylaşımıyla taraftarları heyecanlandırdı.

Sezon başında 18 oyuncu alarak neredeyse tüm kadroyu değiştiren Fenerbahçe, ara transfer dönemine de hızlı girmeye hazırlanıyor.

Yıllardır Mesut Özil'e sarı-lacivertli formayı giydirmek için uğraşan Kanarya, 32 yaşındaki futbolcunun transferini bitirmeye ilk kez bu kadar yaklaştı.

Arsenal ile tüm bağlarını koparan ve İngiliz ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Türk asıllı Alman futbolcuyla pazarlıklara başlayan Fenerbahçeli idareciler, tüm şartları zorluyor.

MAAŞ PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Yönetim, Arsenal'de haftalık 350 bin pound kazanan Mesut'un yıllık ücretini aşağı çekmeye çalışırken, oyuncunun da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ve indirime hazır olduğu kaydedildi.

MESUT'TAN İSTANBUL PAYLAŞIMI GELDİ

Öte yandan sosyal medya hesabından İstanbul Boğazı'nda çekilen bir fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcu, taraftarları heyecanlandırdı.