Fenerbahçe, Trabzonsporlu Busenaz Sürmeneli'yi transfer etti Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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Fenerbahçe boksta büyük bir transfere imza attı.

Amatör sporlara yaptığı katkılarla dünyada da ünlenen sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile yollarını ayıran dünya ve olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi renklerine bağladı.

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Trabzonspor'dan ayrılan milli boksörü kadrosuna kattığını açıklayan sarı-lacivertliler, "Dünyanın En Büyük Spor Kulübü'ne hoş geldin Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli" ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen Kulübümüz, Türk sporuna ve sporcusuna yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi ve olimpiyatlarda boks branşında Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı kazandıran milli boksör Busenaz Sürmeneli’yi kadrosuna kattı.



Elde ettiği çok sayıdaki ulusal ve uluslararası başarısını Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarıyla taçlandıran ve Tokyo Olimpiyat Oyunlarında kazandığı altın madalya ile de Türk boks tarihine geçen Busenaz Sürmeneli, artık sarı lacivertli forma altında başarılarına yenilerini eklemek için ringe çıkacak.



Busenaz Sürmeneli’ye “Dünyanın En Büyük Spor Kulübüne hoş geldin” diyor, 2024 Paris Olimpiyatları başta olmak üzere mücadele edeceği tüm kulvarlarda sonsuz başarılar diliyoruz.

Busenaz Sürmeneli kimdir?

Busenaz Sürmeneli, 26 Mayıs 1998'de Bursa'da doğdu. Rusya'nın Ulan-Ude kentinde düzenlenen 2019 Dünya Şampiyonası'nda finalde Çinli Yang Liu'yu 4-0 yenerek altın madalya kazandı.

İlk turda Avustralyalı Kaye Scott'u; ikinci turda İtalyan Assunta Canfora'yı; çeyrek finalde İrlandalı Christina Desmond'u 5-0'lık skorlarla mağlup ederek yarı finale çıktı.

Yarı finalde Rusya adına yarışan Saadat Dalgatova'yı 3-2 yenerek finale çıkmıştı.

Tokyo'da altın madalya kazandı

Sürmeneli, Japonya'nın Tokyo kentinde Kokugikan Arena'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda velter sıklet final maçında Çinli rakibi Gu Hong'u 3-0 yenerek altın madalya kazanmıştır.

Son 16 turunda Polonyalı Karolina Koszewska'yı; çeyrek finalde Ukraynalı Anna Lysenko'yu; yarı finalde ise Hint Lovlina Borgohain'i 5-0 skorlarla yenerek finale çıkmıştı. Bu madalya Türkiye'nin olimpiyatlarda boks branşında aldığı ilk altın madalyadır.

Sürmeneli, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin İstanbul kentindeki Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazandı.

Sayısız başarıları var

2019 Kadınlar Dünya Amatör Boks Şampiyonası'dan sonra ikinci dünya şampiyonluğunu kazanmış oldu. Busenaz Sürmeneli, finalde Kanadalı rakibi Charlie Cavanagh ile karşılaştı. İlk iki raundu 5-0 kazandı. Son rauntta da rakibini arka arkaya attığı yumruklarla zor duruma düşüren Busenaz, bitime 45 saniye kala hakem kararıyla galip ilan edildi ve altın madalyanın sahibi oldu.

Busenaz Sürmeneli, bu şampiyonada sırasıyla İtalyan Angela Carini, ABD'li Arika Melek Skoog, Özbek Navbakhor Khamidova ve Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i eledi. Sürmeneli, şampiyonada yaptığı 5 maçın 4'ünü normal süre tamamlanmadan kazandı.

Turnuvanın en iyi boksörü seçildi. Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 66 kg'da final müsabakasında Cezayirli Ichrak Chaib'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı. Çeyrek finalde Sırp Nikolina Gajic’i hakem kararıyla; yarı finalde ise İtalyan Melissa Gemini’yi 3-0 yenerek finale çıkmıştı.