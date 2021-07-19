Fenerbahçe'de sağ bek hedefi: Falaye Sacko

Vitoria Guimaraes'in Malili sağ beki Falaye Sacko'nun ismi, Fenerbahçe ile anılıyor.

Geçtiğimiz hafta Gökhan Gönül ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Nazım Sangare ile forma yarışına girecek bir sağ bek arayışları da sürüyor.

YENİ HEDEF SACKO

Sarı-lacivertlilerin Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'in sağ bek oyuncusu Falaye Sacko'yu transfer hedefleri arasına eklediği öğrenildi.

Portekiz basınından Zerozero.pt'nin haberine göre; Belçika ekipleri Anderlecht, Genk ve Club Brugge, 26 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen diğer kulüpler.

PEREIRA DA İSTİYOR

Sacko'nun kulübü Vitoria Guimaraes, oyuncunun satışından yüksek gelir elde etmeyi hedefliyor.

Öte yandan Vitor Pereira'nın da bu futbolcuyu özellikle istediği ve oyun sistemine uyduğunu söylediği gelen haberler arasında.