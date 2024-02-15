Fenerbahçe'den yelkende büyük başarı: Hem erkek hem de kadınlarda şampiyon Türkiye Kürek Federasyonu'nun düzenlediği Büyükler Türkiye Kupası'nda hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde zirveyi Fenerbahçe elde etti.

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Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası kürek yarışları tamamlandı. Köyceğiz’de düzenlenen ve iki gün boyunca süren yarışlarda Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde Fenerbahçe şampiyon oldu.

9 Şubat tarihinde eleme yarışlarının, 10 ve 11 Şubat tarihlerinde ise final yarışlarının düzenlendiği ve Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası kürek yarışları kıyasıya mücadeleler ile geçildi.

7 Kulüpten 100’e yakın sporcunun kupa için kıyasıya yarıştığı organizasyonda yarışlar; Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, İstanbul Kürek, İzmir Kürek, TSK Spor Gücü ve Boğaziçi Üniversitesi Spor Kulübü arasında geçen yarışlara sahne oldu.

Yarışlar sonunda alınan sonuçlara göre Fenerbahçe Erkeklerde 890 Puanla birinci bitirirken, Galatasaray 660 puanla ikinci sırada yer aldı.

Kadınlarda ise yine Fenerbahçe 500 puanla kupanın sahibi olurken, Galatasaray ise 390 puanla ikinci sırada yer alarak ikincilik kupasını kazanan takım oldu.

Yarışlarda alınan genel sonuçlar şu şekilde yansıdı:

Büyükler Türkiye Kupası

Genel sonuçlar:

Erkekler:

Fenerbahçe - 890 puan

Galatasaray - 660 puan

Kadınlar

Fenerbahçe - 500 puan

Galatasaray - 390 puan