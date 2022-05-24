Fenerbahçeli genç yüzücüden 34 yıl sonra Türkiye rekoru

Fenerbahçeli yüzücü Demir Özdemir, 34 yıldır kırılamayan 100 metre serbest stil rekorunun yeni sahibi oldu.

Mersin’de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Demir, 53.04'lük derecesiyle 100 metre serbest yarışını tamamladı.

34 yıllık rekoru kırdı

AA'nın haberine göre; bu derecesiyle Uğur Taner'e ait 34 yıllık 14 yaş Türkiye rekorunu kıran Demir, bu başarısıyla da 13. bireysel Türkiye rekoruna da imza attı.