Petrol
110.78
0.00%
Euro
17.3213
1.67%
Dolar
16.1235
1.24%
Altın
967.36
1.96%
Borsa
2375
-0.25%
Bitcoin
476.815
1.08%
BTXN Coin
13.33
-0.22%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Fenerbahçeli genç yüzücüden 34 yıl sonra Türkiye rekoru

    Fenerbahçeli yüzücü Demir Özdemir, 34 yıldır kırılamayan 100 metre serbest stil rekorunun yeni sahibi oldu.
    • 24.05.2022 - 23:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçeli genç yüzücüden 34 yıl sonra Türkiye rekoru

    Mersin’de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Demir, 53.04'lük derecesiyle 100 metre serbest yarışını tamamladı.

    34 yıllık rekoru kırdı

    AA'nın haberine göre; bu derecesiyle Uğur Taner'e ait 34 yıllık 14 yaş Türkiye rekorunu kıran Demir, bu başarısıyla da 13. bireysel Türkiye rekoruna da imza attı.

    Fenerbahçeli genç yüzücüden 34 yıl sonra Türkiye rekoru #1


    İlginizi Çekebilir

    Ukraine's foreign minister hails Turkey's mediation efforts
    Turkey

    Ukraine's foreign minister hails Turkey's mediation efforts

    Siirt'te 2 yaşındaki çocuk minibüsün altında kaldı
    3. Sayfa

    Siirt'te 2 yaşındaki çocuk minibüsün altında kaldı

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Görüş Bildir