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    Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu, Damla Çakıroğlu ile evlendi

    Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu, Damla Çakıroğlu ile evlendi

    Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Melih Mahmutoğlu, bir dönem sarı-lacivertli formayı da giyen voleybolcu Damla Çakıroğlu ile hayatını birleştirdi.
    • AA
    • 10.09.2021 - 03:19
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    Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Four Seasons Bosphorus'ta gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic, Volkan Demirel, Eda Erdem Dündar ve Yağmur Erdaç yaptı.

    "ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLİYORUZ"

    Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine genel sekreter Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç ile Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı teknik heyeti ve oyuncuları katıldı.

    Açıklamada, "Damla Çakıroğlu-Melih Mahmutoğlu çiftini kutluyor, ömür boyu mutluluklar diliyoruz." denildi.

    Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu, Damla Çakıroğlu ile evlendi #1



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