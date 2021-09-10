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Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu, Damla Çakıroğlu ile evlendi

Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu, Damla Çakıroğlu ile evlendi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Melih Mahmutoğlu, bir dönem sarı-lacivertli formayı da giyen voleybolcu Damla Çakıroğlu ile hayatını birleştirdi.