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Haber Merkezi

Süper Lig'de 10 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe, bu sezon da lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.

Ankara’da yaşayan Fenerbahçeli bir taraftar, nazar değdiğini düşündüğü takımı için kurşun döktürdü.

Kızılcahamam ilçesinde yaşayan Fenerbahçe taraftarı Akif Burhan, halk arasında kötü durumlardan korunmak, nazarı engellemek ve bahtı açmak gibi çeşitli nedenlerle uygulanan kurşun döktürme ritüelini sarı-lacivertli kulüp için gerçekleştirdi.

KURŞUN DÖKTÜRDÜ

Burhan, kurşun döktürdükten sonra Fenerbahçeli futbolcuların ismini tek tek söyleyerek Fenerbahçe logosunun bulunduğu battaniyenin üzerine su döktü ve sarı-lacivertlilerin daha iyi sonuçlar alması için dilekte bulundu.