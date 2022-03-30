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    Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu

    Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu

    Milli güreşçimiz Feyzullah Aktürk, Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kilo finalinde Bulgar Ahmed Bataev'i 6-1 yenerek altın madalya kazandı.
    • İHA
    • 30.03.2022 - 21:38
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 22:20
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    Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 92 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk final maçına çıktı.

    Milli güreşçi, final maçında Bulgar Ahmed Sultanovich Bataev'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

    TÜRKİYE'YE 100. ALTIN MADALYA

    Avrupa Şampiyonaları tarihinde bugüne dek 99 altın madalya kazanan Türkiye, böylece 100'üncü altın madalyaya ulaştı.

    Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu #1


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