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    FIFA'dan Abdulkadir Bitigen'e Tokyo Olimpiyatları'nda görev

    FIFA kokartlı Türk hakem Abdulkadir Bitigen, Tokyo Olimpiyatları'nda görevlendirildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2021 - 15:48
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 16:09
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    FIFA'dan Abdulkadir Bitigen'e Tokyo Olimpiyatları'nda görev

    FIFA kokartlı Türk hakem Abdulkadir Bitigen, 2021 yılını ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki futbol maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacak.

    ABDULKADİR BİTİGEN DE HAKEM KADROSUNDA

    FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, olimpiyatlardaki futbol müsabakaları için 25 orta hakem, 50 yardımcı hakem ve 20 VAR hakemi görevlendirildi.

    51 farklı ülkeden seçilen isimler arasında Abdulkadir Bitigen de yer alırken, FIFA kokartlı hakemin VAR'da görev yapacağı belirtildi.

    FIFA dan Abdulkadir Bitigen e Tokyo Olimpiyatları nda görev #1

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