Filenin Sultanları, Sırbistan'a mağlup oldu

Filenin Sultanları, Sırbistan'a mağlup oldu

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Brezilya'da FIVB Milletler Ligi'nde Sırbistan ile karşılaşan Filenin Sultanları müsabakadan mağlup ayrıldı.

Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Nilson Nelson Spor Salonu'nda Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, rakibine 25-19, 15-25, 20-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerin ardından 3-2 yenildi.

Sıradaki rakip Almanya

İHA'nın haberine göre Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabı ilk maçında da ev sahibi Brezilya'ya 3-1 mağlup olmuştu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü maçında Almanya ile karşılaşacak.



