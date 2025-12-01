Formula 1'de Katar Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı Formula 1 sezonunun ikinci yarısında dev bir çıkış yakalayan Max Verstappen, Katar'da kazandı ve son yarış öncesi Norris ile puan farkını 12'ye indirmeyi başardı.

Göster Hızlı Özet Max Verstappen, Katar Grand Prix'sini kazanarak sezondaki 7'nci ve kariyerindeki 70'inci zaferini elde etti.

Puanını 396'ya çıkararak Lando Norris ile olan farkı 12'ye indirdi ve sıralamada ikinci sıraya yükseldi.

Şampiyonun belirleneceği sezonun son yarışı, 7 Aralık'ta Abu Dabi Grand Prix'si olacak. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. etabı Katar Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. VERSTAPPEN LUSAİL’DE ZAFERE ULAŞTI, PİASTRİ VE SAİNZ PODYUMU PAYLAŞTI Uluslararası Lusail Pisti'ndeki 5,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 57 tur üzerinden yapıldı. Verstappen, 1 saat 24 dakika 38.241 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak sezonun 7'nci, kariyerinin ise 70'inci galibiyetini aldı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, liderin 7.995 saniye gerisinde ikinci, Williams takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz 22.665 saniye gerisinde üçüncü sırada tamamladı. ŞAMPİYONLUK YARIŞI ABU DABİ’YE TAŞINDI: FARK 12 PUANA İNDİ Verstappen, pilotlar klasmanında 396 puana ulaşarak son etap öncesi ikinci sıraya yükseldi ve lider Norris ile olan puan farkını 12'ye indirdi. Norris 408 puanla zirvede yer alırken, Piastri ise 392 puanla üçüncü sırada yer aldı. Şampiyonun belli olacağı sezonun son ayağı Abu Dabi Grand Prix'si 7 Aralık Pazar günü koşulacak. Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: PİLOTLAR: 1. Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan 2. Max Verstappen (Hollanda): 396 3. Oscar Piastri (Avustralya): 392 4. George Russell (Büyük Britanya): 309 5. Charles Leclerc (Monako): 230 TAKIMLAR: 1. McLaren: 800 2. Mercedes: 459 3. Red Bull Racing: 426 4. Ferrari: 382 5. Williams: 137 Eshspor Haberleri Jota Silva: 3-4 farklı kazanabilirdik

Orkun Kökçü: Böyle oyun ve skora ihtiyacımız vardı

Chelsea-Arsenal karşılaşması berabere bitti