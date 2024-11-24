Formula 1'de şampiyon Verstappen

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Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sinde yarışı 5. sırada tamamlayan Max Verstappen, pilotlarda şampiyonluğunu ilan etti.

Las Vegas'ta Lando Norris'in 6. sıraya yerleşmesi sonrasında sezonun bitimine iki hafta kala Redbull'un Hollandalı pilotu şampiyonluğunu ilan etti.

ABD'deki yarışı kazanan George Russell olurken, Lewis Hamilton 10. sıradan başladığı yarışı 2. sırada tamamladı. Sainz 3. sırayı alırken, Leclerc 4., Verstappen 5. oldu.

REKORA ORTAK OLDU

Max Verstappen, Formula 1 tarihinde üst üste 4 kez şampiyon olan 5. pilot oldu.

Hollandalı F1 pilotundan önce bu başarıyı Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio ve Sebastian Vettel elde etmişti.

YALNIZCA DÖRT İSİM VAR

Tarihte arka arkaya dört veya daha fazla şampiyonluk kazanan yalnızca dört isim bulunuyor;

Michael Schumacher: Beş kez (2000-2004)

Juan Manuel Fangio: Dört kez (1954-1957)

Sebastian Vettel: Dört kez (2010-2013)

Lewis Hamilton: Dört kez (2017-2020)

4 ŞAMPİYONLUK ELDE EDEN 5. PİLOT

Verstappen ayrıca kariyerinde dört şampiyonluk elde eden beşinci F1 pilotu olarak tarihe geçti.

Michael Schumacher: 7

Lewis Hamilton: 7

Juan Manuel Fangio: 5

Alain Prost: 4

Sebastian Vettel: 4