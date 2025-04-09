Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1 haftada 4 kez yendi
Haber Merkezi

Türk sporunun iki önemli kulübü olan Galatasaray ile Fenerbahçe, son 1 hafta içerisinde 4 farklı branşta 4 müsabakaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi karşısında ise bu süreçte üstünlük kurdu.

Galatasaray; futbol, tekerlekli sandalye basketbol, Espor ve voleybolda rakibini mağlup etmeyi başardı.

FUTBOL

Galatasaray, 2 Nisan tarihinde oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup etti.

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL

Galatasaray, 7 Nisan'da Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etti ve sahadan 59-53'lük skorla galip ayrıldı.

ESPOR

8 Nisan tarihinde Türkiye Espor Futbol Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

VOLEYBOL

9 Nisan'da da Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi Play-off 1-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar, maçı 3-2 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor