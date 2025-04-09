Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1 haftada 4 kez yendi

Türk sporunun iki önemli kulübü olan Galatasaray ile Fenerbahçe, son 1 hafta içerisinde 4 farklı branşta 4 müsabakaya çıktı.
Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi karşısında ise bu süreçte üstünlük kurdu.
Galatasaray; futbol, tekerlekli sandalye basketbol, Espor ve voleybolda rakibini mağlup etmeyi başardı.
FUTBOL
Galatasaray, 2 Nisan tarihinde oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup etti.
TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL
Galatasaray, 7 Nisan'da Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etti ve sahadan 59-53'lük skorla galip ayrıldı.
ESPOR
8 Nisan tarihinde Türkiye Espor Futbol Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.
VOLEYBOL
9 Nisan'da da Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi Play-off 1-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar, maçı 3-2 kazanarak seride 1-0 öne geçti.
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