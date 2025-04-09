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Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1 haftada 4 kez yendi

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1 haftada 4 kez yendi Galatasaray, son 1 haftada ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadığı 4 karşılaşmada da kazanan taraf oldu.