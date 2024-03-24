Galatasaray Sutopu Takımı, Challenger Cup’ta finale yükseldi

DHA
Galatasaray Sutopu Takımı, Challenger Cup’ta adını finale yazdırdı.
Sarı-kırmızılı takım, Challenger Cup yarı final rövanş maçında Litvanya ekibi EVK Zaibas takımını konuk etti.
Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu’nda oynanan mücadeleyi 12-9 kazanan Galatasaray, finale yükseldi.
Galatasaray, iki maçı da kazanarak finale çıktı
Litvanya’da oynanan ilk maçtan 9-8 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, İstanbul’da oynanan rövanş mücadelesini de 12-9 kazanarak, adını finale yazdırmayı başardı.
Galatasaray'ın finaldeki rakibi, AVK Triglav Kranj ve SC Kreuzlingen eşleşmesinin galibi olacak. Challenger Cup’ta final mücadeleleri ise 6-20 Nisan tarihlerinde oynanacak.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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