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Galatasaray Sutopu Takımı, Challenger Cup’ta finale yükseldi

Galatasaray Sutopu Takımı, Challenger Cup’ta finale yükseldi Challenger Cup yarı finalinde Litvanya ekibi EVK Zaibas'ı her iki maçta da 12-9'luk skorla mağlup eden Galatasaray Sutopu Takımı finale çıktı.