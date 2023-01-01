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    Galatasaray taraftarından köy çocuklarına sürpriz

    Galatasaray taraftar grubu UltrAslan’ın başlattığı proje kapsamında üniversiteli gençler, köy okulunda eğitim gören çocukları sevindirdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2023 - 17:15
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    Galatasaray taraftarından köy çocuklarına sürpriz

    UltrAslan UNI Marmara Bölge temsilciliğine bağlı üniversiteli gençler, Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Yakupköy ortaokulunu ziyaret etti.

    Hediye paketleri dağıtıldı

    Burada eğitim gören miniklerle bir araya gelen gençler, ‘uA UNI Kalpleri ısıtıyor’ projesi kapsamında atkı, eldiven ve bere setinden oluşan hediye paketlerini takdim etti.

    Minik öğrencilerin mutlulukları yüzlerinden okunurken, okul yönetimi ve öğretmenler de teşekkürlerini iletti.

    Galatasaray taraftarından köy çocuklarına sürpriz #1

    Galatasaray taraftarından köy çocuklarına sürpriz #2

    Galatasaray taraftarından köy çocuklarına sürpriz #3

    Galatasaray taraftarından köy çocuklarına sürpriz #4

    Galatasaray taraftarından köy çocuklarına sürpriz #5

    Galatasaray taraftarından köy çocuklarına sürpriz #6


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