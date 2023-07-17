Gemlik Şahintepe efsanevi yarışlara ev sahipliği yaptı Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 3. ayağı Gemlik Şahintepe’de yapıldı.

Bursa Otomobil Sporları Kulübü ve Gemlik Belediyesi tarafından organize edilen yarışlar heyecanlı anlara tanık oldu. 5 farklı kategoride toplamda 52 aracın mücadele ettiği yarışlara Bossek Başkanı Mete Pala ile Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden çok sayıda yarış sever katıldı.

Gemlik İskele Meydanı’ndaki start seremonisi ile başlayan yarışlar kıyasıya mücadeleye sahne olurken, dereceye giren sporcular ödüllerini Kumla İskele Meydanı’nda düzenlenen törenle aldı.

Yarışmaya kadınlar damga vurdu

Yoğun katılımla gerçekleşen yarışların en dikkat çekici yanlarından biri de kadın sporcular oldu.

Beş farklı kategoride düzenlenen yarışların dört kategorisine damga vuran kadınlardan Sevcan Sağıroğlu ve Çiğdem Tümerkan Ford Fiesta R1, Deniz Kübra Ulusoy Fiat Siena, Elif Gizem Filiz Citroen Sako, Nuray Ürkmez Opel Corsa Opc ve Kübra Demirci Keskin Volkswagen Polo aracıyla parkurun tozunu attırdı.

Heyecan zirvedeydi

7.20 kilometre uzunluğundaki parkurda üç çıkış üzerinden yapılan yarışlarda Kategori 1’de Atış Motorsport takımından Mehmet Göksever, birinciliği elde etti. İkinciliği Peugeot 106 aracıyla ülkü motorsport takımından İbrahim Cabacı, üçüncülüğü ise yine Atış Motorsport takımından Sevcan Sağıroğlu kazandı.

Kategori 2’de Peugeot 208 ile yarışan GP Garage My Team pilotu Yiğit Yalçın, zafere ulaştı. Yalçın’ı Ülkü Motorsport takımdan Ford Fiesta R2 ile Taner Oruç ikinci ve Atış Motorsport takımından Ford Fiesta R2 ile Engin Apaydın üçüncü olarak takip etti.

Kategori 3’te GP Atış Motorspor’dan Burak Başlık Peugeot 208 aracıyla kendi kategorisinde en hızlı süreyi elde ederken, yine aynı takımdan Serdar Kaan Yalçın Ford Fiesta St ve Honda Civic Type R ile Murat Soyçopur kürsüyü paylaştı.

Kategori 4’de ise Atış Motorspor adına Skoda Fabia R5 ile İsmet Toktaş ilk sırayı elde ederken 03.57,18’lik parkur tamamlama süresi ile en hızlı çıkış ödülünün de sahibi oldu. GP Garage My Team takımdan Mitsubishi Lancer Evo ıx ile Cem Yalın ikinciliğin, Mitsubishi Lancer Evo IX ile Sinan Soylu üçüncülüğün sahibi oldu. Yarışın takımlar birincisi Atış Motorsport olurken, beşinci kategoride, BMW E36 aracıyla Ertekin Tekneci birinci, Ülkü Motorsport takımından Bahadır Sevinç Mazda RX 8 ile ikinci, yine aynı takımdan BMW E36’ ile Deniz Dursun üçüncü oldu.