UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ev sahipliğinin Türkiye ve İtalya ortaklığına verildiğini duyurdu.
"Şimdiden hazırız"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spora yaptığı yatırımların sonuçlarını görmeye başlıyor. Özellikle Avrupa'nın en yeni stadyumlarına sahip bir ülkeyiz. Bunun da sonuçlarını görüyoruz. Biz şimdiden hazırız ama tabii bu süreç içerisinde de talep edilen özellikleri yerine getiriyoruz. Türk futbolu için de önemli bir sayfa açılmış oldu.
"Spor yatırımlarına devam edeceğiz"
Bu sene Şampiyonlar Ligi finali de ülkemizde oynandı. Türkiye birçok organizasyona ev sahipliği yapacak kalitede. Türk sporunda da bunun sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Salonlarımızda antrenman yapan sporcular uluslararası madalyalar kazanıyor. Sporu çok iyi bilen Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor yatırımlarına devam edeceğiz.
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