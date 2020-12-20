Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyüklerde milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, yer aletinde gümüş madalya kazandı.

Mersin, Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler kategorisindeki bireysel alet finalleriyle son buldu.

Sporcular, atlama masası, asimetrik paralel, denge ve yer aletinde Avrupa Şampiyonu olma yolunda jüriden en yüksek değerlendirmeyi alabilmek için yarıştı.

Göksu Üçtaş Şanlı, gümüş madalya kazandı VİDEO

ALTIN DUYURULDU

Artistik Cimnastik Milli Takımı'ndan Göksu Üçtaş Şanlı, final heyecanı yaşadığı yer aletinde, 13100 puan toplayarak ilk sıraya yerleşti ve altın madalyayı kazandığı duyuruldu.

İkinci sıradaki Rumen sporcu Larisa Andreea Iordache'nin, jürinin verdiği 13050 puana itiraz etmesi üzerine yeniden değerlendirme yapıldı.

GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Iordache, yeni değerlendirmede 13450 puan alarak, birinci sıraya yükseldi ve altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı da Avrupa 2'ncisi olarak gümüş madalya kazandı.

Milli sporculardan Dilara Yurtdaş, atlama masası aletinde 6. olurken, Bilge Tarhan da denge aletinde 6. sırayı aldı.