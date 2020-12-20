Euro
9.3526
-1.11%
Dolar
7.6286
-0.96%
Altın
461.53
-1.12%
Borsa
1.408
0.64%
Bitcoin
182.755
-0.51%
EXEN Coin
11.90
5.49%
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C

    Göksu Üçtaş Şanlı, gümüş madalya kazandı

    Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyüklerde milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, yer aletinde gümüş madalya kazandı.
    • AA
    • 20.12.2020 - 18:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Göksu Üçtaş Şanlı, gümüş madalya kazandı

    Mersin, Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler kategorisindeki bireysel alet finalleriyle son buldu.

    Sporcular, atlama masası, asimetrik paralel, denge ve yer aletinde Avrupa Şampiyonu olma yolunda jüriden en yüksek değerlendirmeyi alabilmek için yarıştı.

    Göksu Üçtaş Şanlı, gümüş madalya kazandı VİDEO

    ALTIN DUYURULDU

    Artistik Cimnastik Milli Takımı'ndan Göksu Üçtaş Şanlı, final heyecanı yaşadığı yer aletinde, 13100 puan toplayarak ilk sıraya yerleşti ve altın madalyayı kazandığı duyuruldu.

    İkinci sıradaki Rumen sporcu Larisa Andreea Iordache'nin, jürinin verdiği 13050 puana itiraz etmesi üzerine yeniden değerlendirme yapıldı.

    Göksu Üçtaş Şanlı, gümüş madalya kazandı #1

    GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

    Iordache, yeni değerlendirmede 13450 puan alarak, birinci sıraya yükseldi ve altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı da Avrupa 2'ncisi olarak gümüş madalya kazandı.

    Milli sporculardan Dilara Yurtdaş, atlama masası aletinde 6. olurken, Bilge Tarhan da denge aletinde 6. sırayı aldı.

    Göksu Üçtaş Şanlı, gümüş madalya kazandı #2

    Göksu Üçtaş Şanlı, gümüş madalya kazandı #3

    Göksu Üçtaş Şanlı, gümüş madalya kazandı #4

    Göksu Üçtaş Şanlı, gümüş madalya kazandı #5

    Göksu Üçtaş Şanlı, gümüş madalya kazandı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir