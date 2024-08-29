Golbol Kadın Milli Takımı, Brezilya ile berabere kaldı Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları A Grubu'ndaki ilk maçında Brezilya'yla 3-3 berabere kaldı.

AA & Ensonhaber

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda heyecan yaşanıyor.

South Paris Arena 6'da gerçekleştirilen golbol müsabakalarında, son iki paralimpik oyunların şampiyonu Türkiye, Tokyo 2020'de 4. olan Brezilya'yla karşılaştı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

KAZANAN ÇIKMADI

İlk yarısı 2-2 berabere biten karşılaşmada, ikinci devrede de karşılıklı goller oldu ve müsabaka 3-3 eşitlikle sona erdi.

SIRADAKİ RAKİP ÇİN

Golbol Kadın Milli Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 20.00'de Çin'le karşılaşacak.