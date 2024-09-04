Golbol Kadın Milli Takımı, Brezilya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi

AA
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye, Brezilya ile karşılaştı.
TÜRKİYE FİNALDE
İlk yarıyı 3-1 önde kapatan milli takım, ikinci devrede üstünlüğünü koruyarak maçı 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.
Türkiye, yarın finalde TSİ 18.45'te İsrail'le karşılaşacak.
Rio 2016 ve Tokyo 2020'nin şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı, üst üste 3. kez finalde yer alacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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