Golbol Kadın Milli Takımı, Brezilya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi
AA

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye, ile karşılaştı.

TÜRKİYE FİNALDE

İlk yarıyı 3-1 önde kapatan milli takım, ikinci devrede üstünlüğünü koruyarak maçı 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Türkiye, yarın finalde TSİ 18.45'te İsrail'le karşılaşacak.

Rio 2016 ve Tokyo 2020'nin şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı, üst üste 3. kez finalde yer alacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)