Golbol Kadın Milli Takımı, Çin'e yenildi

AA & Ensonhaber
Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde yapılan 2024 Paralimpik Oyunları'nda heyecan devam ediyor.
South Paris Arena 6'da gerçekleşen golbol müsabakalarında, son iki paralimpik oyunların şampiyonu Türkiye, A Grubu ikinci maçında Çin'le karşı karşıya geldi.
MİLLİLER, ÇİN'E YENİLDİ
İlk yarıyı 5-3 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda rakibinin gollerine engel olamadı. Hücumda da gol bulamayan milli takım, salondan 7-5 mağlup ayrıldı.
İlk maçında da Brezilya'yla 3-3 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, henüz galibiyetle tanışamadı.
SIRADAKİ RAKİP İSRAİL
Golbol Kadın Milli Takımı, gruptaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 11.30'da İsrail'le karşılaşacak.
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