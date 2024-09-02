Golbol Kadın Milli Takımı, Güney Kore ile eşleşti Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın çeyrek finalinde Güney Kore'yle eşleşti.

AA & Ensonhaber

Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde yapılan 2024 Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımımızın rakibi belli oldu.

Grup maçlarında İsrail'i yenen, Brezilya ile berabere kalan ve Çin'e yenilen milli takım, 2. olarak çeyrek final bileti almıştı.

RAKİP GÜNEY KORE

Diğer grubu birer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 3. sırada tamamlayan Güney Kore'yle eşleşen ay-yıldızlı ekip, çeyrek final maçına yarın TSİ 20.45'te çıkacak.

Çeyrek finalin diğer eşleşmelerinde yarın Kanada-İsrail, Japonya-Brezilya ve Çin-Fransa maçları oynanacak.