Golbol Kadın Milli Takımı, İsrail'i mağlup etti
AA

Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde yapılan 2024 Paralimpik Oyunları'nın heyacanı sürüyor.

South Paris Arena 6'daki golbol müsabakalarında, son iki paralimpik oyunların şampiyonu Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İsrail ile karşı karşıya geldi.

MİLLİLER, GALİP AYRILDI

Maçın ilk yarısını 4-0 önde tamamlayan milli takım, karşılaşmayı da 5-4 kazandı.

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI 3 EYLÜL'DE

Katılan 8 takımın da çeyrek finale çıktığı grup aşamasını 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle tamamlayan Türkiye'nin rakibi, bugün oynanacak diğer maçların ardından belli olacak.

Çeyrek final karşılaşmaları, 3 Eylül Salı günü yapılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)