Golbol Kadın Milli Takımı, yarı finale çıktı Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Güney Kore'yi 6-3 yenerek yarı finale yükseldi.

AA & Ensonhaber

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar golbol branşında heyecan sürüyor.

South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye, Güney Kore'yle karşılaştı.

İlk yarıyı 4-1 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, maçı da 6-3 kazanarak yarı finalist oldu.

RAKİBİMİZ BREZİLYA

Milli takım yarı finalde bugün TSİ 20.45'te Brezilya'yla karşılaşacak. Türkiye ile Brezilya arasında Paris 2024'te oynanan grup maçı 3-3 berabere bitmişti.

Yarı finalin diğer maçında ise bugün TSİ 16.15 Çin ile İsrail karşı karşıya gelecek.