Golbol Kadın Milli Takımı, yarı finale çıktı

AA & Ensonhaber
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar golbol branşında heyecan sürüyor.
South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye, Güney Kore'yle karşılaştı.
İlk yarıyı 4-1 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, maçı da 6-3 kazanarak yarı finalist oldu.
RAKİBİMİZ BREZİLYA
Milli takım yarı finalde bugün TSİ 20.45'te Brezilya'yla karşılaşacak. Türkiye ile Brezilya arasında Paris 2024'te oynanan grup maçı 3-3 berabere bitmişti.
Yarı finalin diğer maçında ise bugün TSİ 16.15 Çin ile İsrail karşı karşıya gelecek.
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