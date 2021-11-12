Golbolde Avrupa'ya damga vurduk

Golbol Erkek Milli Takımımız Almanya'yı 7-2 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. Kadın Milli Takımımız ise Rusya'ya finalde 5-4 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Türkiye Erkek Milli Takımı, Almanya'yı 7-2 yendi.

ERKEKLER BRONZ MADALYA KAZANDI

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, üçüncülük mücadelesinde Almanya ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 3-2 önde tamamlayan Türkiye, karşılaşmadan da 7-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, şampiyonada bronz madalyanın sahibi oldu.

KADINLAR AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

Golbol Avrupa Şampiyonası'nda finalde Rusya ile karşılaşan Kadınlar Golbol Milli Takımımız, son saniyeye kadar heyecan dolu geçen maçta Rusya'ya 5-4 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.

Bu sonucun ardından hem erkek hem de kadın milli takımlarımız turnuvadan madalyayla ayrılmış oldu.

GOLBOL NEDİR?

Golbol, görme engellilere özgü bir takım sporudur. Golbol yalnızca tamamen kör olan veya görme engeli bulunan sporcular tarafından oynanır.

İkinci Dünya Savaşında görme yetisini kaybeden gazileri rehabilite etmeye yardımcı olması için 1946 yılında bulunmuştur

GOLBOL NASIL OYNANIR?

Oyunun amacı, karşı tarafın savunmasına karşı, her takımın topu yuvarlayarak rakibin kale çizgisinden geçirmesidir.

Topun havadan atılması halinde sesini duyamayacağı için yerden gitmesi gerekmektedir.

Top havaya atıldığı zaman faul verilir. Yaklaşık 50 dakikalık oyunun sonunda daha fazla gol atan taraf kazanan olur.

Oyun, üçer kişilik iki takım ile oynanır. Her takımda en fazla üç yedek oyuncu vardır.

Oyun, bir orta çizgisiyle ikiye bölünmüş dikdörtgen biçiminde bir jimnastik salonu sahasında oynanır. Her takım sadece kendi yarı sahasında hareket etme hakkına sahiptir.

Her kalenin önünde bulunan, elle hissedilebilecek çizgiler oyuncuların kendilerini yönlendirmesine yardımcı olur. Goller sahanın her iki ucuna atılır. Oyun, zilli bir topla oynanır.