Golbol Kadın Milli Takımımız, dünya şampiyonu oldu

Türkiye, Kadınlar Golbol Dünya Şampiyonası'nda finalde Güney Kore'yi 10-4 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Portekiz'in Matosinhos şehrinde gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Sevda Altunoluk, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altan'dan oluşan milli takım, Güney Kore'yle karşılaştı.

İlk yarıyı 3-1 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda farkı daha da açtı ve maçı 10-4 kazanarak şampiyon oldu.

Rio 2016 ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımımız, böylelikle bir büyük başarı daha kazandı.

İlk kez dünya şampiyonu olduk

Golbal Kadın Milli Takımı, tarihinde ilk kez dünya şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı ekip, daha önce dünya şampiyonalarında 2014'te üçüncü, 2018'de ise ikinci olmuştu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazandık

IBSA Golbol Dünya Şampiyonası'nda kadın milli takımımız yarı finalde İsrail'i 4-2 yenerek finale yükselip Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanmıştı.

"Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Şampiyonası'nın finalinde Güney Kore'yi 10-4 yenerek şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında, "Dünya Golbol Şampiyonası'nda kupaya uzanarak bu alanda ülkemize bir ilki yaşatan, elde edilen başarı neticesinde 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılacak olan Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Başarıda emeği geçen, ay-yıldızlı bayrağımızın en tepede dalgalanması için mücadele eden herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.