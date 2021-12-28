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    Google'da spor trendleri

    Google'da spor trendleri

    Google'da 2021'in spor trendleri belli oldu. Listenin başında Mesut Özil var.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 15:07
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    Arama motoru devi Google, 2021 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı.

    İstatistik verilerine göre Google'da kullanıcıların en çok aradığı kelimeleri sizin için derledik.

    Google da spor trendleri #1

    EN ÇOK ARANAN MESUT ÖZİL

    Listenin başında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil yer aldı. Dünyaca ünlü oyuncu trendlerde sık sık en üst sıralara çıkarken 2021'in başında aranma istatistiklerinde zirveye çıktı ve bu sonuçlarla yılın en çok aranan spor kelimesi oldu.

    Google da spor trendleri #2

    EBRAR KARAKURT DA LİSTEDE

    Google'da en çok aranan ikinci kelime Ebrar Karakurt oldu. Başarılı voleybolcu bu sezon hem özel hayatı hem de kariyeriyle gündem oldu.

    Google spor trendleri şu şekilde:

    1- Mesut Özil

    2- Ebrar Karakurt

    3- Burak Elmas

    4- İrfan Can Kahveci

    5- Miralem Pjanic

    6- Gedson Fernandes

    7- Zehra Güneş

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