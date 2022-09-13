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    Grekoromen Güreş Milli Takımı, dünya şampiyonluğunu elde etti

    Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, grekoromen stilde takım halinde şampiyonluğu elde etti.
    • 13.09.2022 - 22:40
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    Grekoromen Güreş Milli Takımı, dünya şampiyonluğunu elde etti

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan organizasyonda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. Türkiye, grekoromen stilde 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

    Rıza ve Burhan'dan altın madalya

    Dünya Şampiyonası'nda 130 kiloda Rıza Kayaalp ve 82 kiloda Burhan Akbudak altın madalyanın sahibi oldu.

    Milli güreşçilerden Selçuk Can (72 kilo), Yunus Emre Başar (77 kilo) ve Ali Cengiz (87 kilo) bronz madalya elde ederken, Metehan Başar (97) ve Murat Fırat (67) sıkletlerinde beşinci sırayı aldı.

    Grekoromen Güreş Milli Takımı, dünya şampiyonluğunu elde etti #1

    Türkiye takım halinde şampiyon

    AA'nın haberine göre Türkiye, grekoromen stilde takım halinde 125 puanla şampiyon oldu. Azerbaycan 118 puanla ikinciliği, Sırbistan da 110 puanla üçüncülüğü elde etti.

    Grekoromen Milli Takımı, son olarak 2009'da Danimarka'nın Herning kentinde yapılan Dünya Şampiyonası'nda takım halinde zirvede yer almıştı. Milli takım, böylece 13 yıl sonra şampiyon oldu.

    Grekoromen Güreş Milli Takımı, dünya şampiyonluğunu elde etti #2


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