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    Güney Kore'de kış olimpiyatları şampiyonuna 2 ay uzaklaştırma

    Güney Kore'de, kış olimpiyatlarında iki kez şampiyon olan sporcunun, antrenörüyle arasındaki mesajlar nedeniyle iki ay uzaklaştırılma aldığı açıklandı.
    • AA
    • 22.12.2021 - 22:40
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    Güney Kore'de kış olimpiyatları şampiyonuna 2 ay uzaklaştırma

    Xinhua ajansının haberine göre, Kore Paten Birliği (KSU), kısa kulvar sürat pateninde iki olimpiyat altın madalyası kazanan Shim Suk-hee'nin antrenörü ile mesajlaşmasında takım arkadaşlarını kötülediği gerekçesiyle iki ay uzaklaştırma kararı verildiğini açıkladı.

    "SPORUN SAYGINLIĞINA ZARAR VERDİ"

    KSU Disiplin Komitesi Başkanı Kim Seong-cheol, Shim'in davranışlarının sporun saygınlığına zarar verdiğini aktardı.

    PEKİNE KATILAMAYABİLİR

    Shim'in, söz konusu karara itiraz etmezse 4 Şubat'ta başlaması planlanan 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılamayabileceği aktarıldı.

    Milli takımdan özür dileyip dilemeyeceği sorulan Shim'in, soruya yanıt vermediği belirtildi.

    NE OLMUŞTU

    Shim, 2018 Olimpiyatları sırasında diğer sporcu Choi Min-Jeong'u kasıtlı olarak düşürmüş olabileceğini öne süren bir antrenörle yazılı mesajlaşması sonrası tüm Dünya Kupası sezonu boyunca milli takımdan çıkarılmıştı.

    Güney Kore de kış olimpiyatları şampiyonuna 2 ay uzaklaştırma #1

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