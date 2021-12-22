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Güney Kore'de kış olimpiyatları şampiyonuna 2 ay uzaklaştırma

Güney Kore'de kış olimpiyatları şampiyonuna 2 ay uzaklaştırma

Güney Kore'de, kış olimpiyatlarında iki kez şampiyon olan sporcunun, antrenörüyle arasındaki mesajlar nedeniyle iki ay uzaklaştırılma aldığı açıklandı.